محتجو فرنسا يقطعون الكهرباء عن كبرى أسواق العالم

قام عمال فرنسيون بفصل الكهرباء عن سوق رانجيس التي تعد واحدة من كبرى أسواق الجملة للأغذية الطازجة في العالم، وذلك احتجاجًا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" قال متحدث باسم سوق رانجيس الدولي: "إنه تمت الاستعانة بإمدادات الكهرباء الطارئة عندما بدأ الانقطاع الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، وإن الحركة التجارية لم تتعطل، واستمر انقطاع الكهرباء لمدة 90 دقيقة".وكتب فرع العاملين في مجال الطاقة في نقابة الكونفيدرالية العامة للشغل على فيسبوك: "تم قطع الكهرباء عن رانجيس هذا الصباح"، وتسبب انقطاع الكهرباء أيضًا في وقف خدمات قطار أورلي فال الخفيف الذي يصل إلى مطار أورلي، ثاني أكبر مطارات باريس ازدحاما.ويسلط قطع إمدادات الكهرباء عمدًا الضوء على إصرار النقابات اليسارية في فرنسا على اللجوء للأعمال الخارجة عن القانون بعد موجة إضرابات واحتجاجات في الشوارع بدأت في مطلع ديسمبر، ولم تمنع ماكرون من المضي في إصلاحاته لنظام التقاعد.ويرغب ماكرون في توحيد نظام التقاعد الفرنسي وتقديم حوافز للعاملين، حتى يستمروا في العمل لفترة أطول، لتعويض تكلفة أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاءً على مستوى العالم، لتعارض النقابات هذا وتقول إن العمال سيضطرون للعمل فترة أطول حتى يحصلوا على معاش كامل.يذكر أن سوق رانجيس تغطي مساحة حوالي 557 فدانًا، وتحقق إيرادات سنوية تصل إلى تسعة مليارات يورو.