بدء مناقشة الترتيبات الأمنية بين حكومة السودان والحركة الشعبية

انطلقت اليوم في جوبا، أولى اجتماعات اللجان الفنية الخاصة بمناقشة بند الترتيبات الأمنية لمسار المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية، جناح عقار».وترأس وفد الحكومة السودانية، الفريق أول جمال الدين عمر، وزير الدفاع السوداني، ومن جانب الحركة الشعبية عدد من قياداتها ذات الصلة بملف الترتيبات الأمنية.