«جزيرة الكذب».. زعمت إرسال مساعدات للسودان فاتضح أنها أسلحة لليبيا

تستمر قناة الجزيرة القطرية في التضليل ونشر الأخبار الكاذبة وبث سمومها لزعزعة الأمن والاستقرار، ولكن دائمًا ما ينفضح أمرهم، وكان آخرها عندما أذاعت خبر إرسال مساعدات طبية للسودان مقدمة من الهلال الأحمر القطري.ولكن لم تدم خدعتهم، ففي نفس الأثناء السلطات السودانية أعلنت عن ضبط شحنة أسلحة قطرية بـ"دارفور" متجهة إلى حكومة الوفاق الليبية، التي تتبنى تسيير ميليشيات مرتزقة بالتعاون مع تركيا لمواجهة الجيش الوطني الليبي، وتحتوي الشحنة على عدد كبير جدًا من الأسلحة الآلية ونصف الآلية، بالإضافة إلى كم كبير جدًا من الذخيرة.وازداد غضب الشعب السوداني، حيث تصدر هاشتاج #قطر_تخدع_السودان تطبيق التغريدات "تويتر"، وانهالت التعليقات المعبرة عن استيائهم من ادعاءات قطر.فقال حاتم نصر أحد نشطاء تويتر: "فاشلون حتى فى الكذب والخديعة.. الجزيرة الكاذبة تغير خبر إحباط محاولة تهريب الأسلحة إلى الإخوانى السراج إلى طائرة مساعدات طبية للسودان، قطر تدمر ليبيا"، بينما قالت فاتن محمود: "جماعات الإخوان التابعة للسراج وحكومته ممولة بشدة من قطر وتركيا لأنهما هما من يصران على إشعال فتيل الفتنة بين العرب واتساع بؤرة الإرهاب فى المنطقة العربية".وغرّد برعي عثمان: "الجزيرة تريد تغيير الحقيقة وتدعى أن قطر تريد مساعدة السودان بإرسال مساعدات طبية لها ولكن فى حقيقة الأمر أرسلت أسلحة للميليشيات لمساعدة السراج في ليبيا ولكن تم إحباط هذه العملية".وواصلت التغريدات المعبرة عن غضب الشعب السوداني من انتهاكات قطر غير المبررة في لأمن واستقرار الشعوب فقال إدريس صادق: "قطر تحيط شباكها حول ليبيا لاستنزاف ثروتها وتقدم مساعدات لتدمير ليبيا إلى ميليشيات السراج وتستغل السودان ليرسلوا الشحنة عبر أراضيها والسودان تقف لهم بالمرصاد وتحبط المحاولة والجزيرة الكاذبة تغير المشهد وتحوله إلى تقديم مساعدات طبية للسودان".