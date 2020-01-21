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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:11 م
معتز مطر
معتز مطر
هدير شعراوى
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نشر العاملون في قناة الشرق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مجموعة صور، لعقد الإعلامى الهارب معتز مطر مع القناة.

وأشار العقد إلى أن راتب معتز مطر سنة 2017، كان 60000 دولار شهريًا بواقع 3000 دولار في الحلقة.
وشملت الصور كل بنود عقود التعاقد، من حيث المدة والالتزامات المالية.
«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر
«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر
«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر
«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر
«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر
«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر
«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر
«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر
«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر
«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر

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