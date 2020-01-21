«إعلامى السبوبة».. العاملون بقناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر

نشر العاملون في قناة الشرق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مجموعة صور، لعقد الإعلامى الهارب معتز مطر مع القناة.وأشار العقد إلى أن راتب معتز مطر سنة 2017، كان 60000 دولار شهريًا بواقع 3000 دولار في الحلقة.وشملت الصور كل بنود عقود التعاقد، من حيث المدة والالتزامات المالية.