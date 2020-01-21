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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:00 م
هشام عبدالحميد
هشام عبدالحميد
ياسمين عباس
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نشر العاملون بقناة "الشرق" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مجموعة صور لعقد التعاقد الخاص بالقناة مع الفنان الهارب هشام عبد الحميد.

راتب هشام عبدالحميد

وأشارت الصور، إلى أن الفنان الهارب هشام عبد الحميد كان يتقاضى 13 ألف دولار في الموسم الواحد الذي يتكون من 13 حلقة خلال عام 2017.

وشملت الصور كافة بنود التعاقد من حيث المدة والالتزامات المالية.

تسريبات الشرق

وأعلن العاملون بقناة الشرق القطرية سيطرتهم على الموقع الإلكتروني وحسابات قناة الشرق القطرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم الاستجابة لطلبات رفع مرتباتهم، مقارنة بالمرتبات الباهظة التي يتحصل عليها كبار المذيعين بالقناة.

وقال العاملون، في بيان، إنه بعد تسريبات الشاعر ياسر العمدة، وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات، لم نجد حتى الآن رد من مالكي القناة، مما يثبت صحة التمويل.

وتعهد العاملون بالقناة بنشر كل المستندات التي تفضح الظلم في الأجور داخل القناة، والحصول على رواتب متدنية.
تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم
تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم
تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم
تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم
تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم
تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم
تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم
تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم

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