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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«انقلاب فى الشرق».. العاملون بالقناة الإخوانية يتعهدون بفضح قادتها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:59 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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في مفاجأة كبيرة، أعلن العاملون فى قناة الشرق القطرية سيطرتهم على الموقع الإلكتروني لقناة الشرق القطرية وحسابات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لعدم الاستجابة لرفع مرتباتهم، مقارنة بالمرتبات الباهظة التي يتحصل عليها كبار المذيعين بالقناة.

وقال العاملون، في بيان قناة الشرق: إنه بعد تسريبات الشاعر ياسر العمدة، وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات، لم نجد حتى الآن ردًا من مالكي القناة، مما يثبت صحة التمويل.

وأكد العاملون بالقناة قيامهم بالسيطرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتعهدوا بنشر كل المستندات التي تفضح الظلم في الأجور داخل القناة، والحصول على رواتب متدنية.

وكان الهارب أيمن نور، مدير قناة الشرق، قد أعلن في وقت سابق أن موقع قناة الشرق قد تعرض للاختراق.

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