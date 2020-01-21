إحالة عاطلين احترفا سرقة السيارات بالإكراه للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإحالة عاطلين، إلى محكمة الجنايات؛ لسرقتهما السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء.وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٩ أن المتهمين "ولاء. ن"، و"محمود. ص"، عاطلانو وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا لعمل سطو مسلح على السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض والنارى، وأقرا بسرقة ٩ سيارات بذات الأسلوب وشرعا فى قتل سائق.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة سياراتهم بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بارتكاب وقائع السرقة.حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.