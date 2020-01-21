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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة أوراق عامل قتل أسرته بسوهاج للمفتى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:55 م
محكمة
محكمة
محمود عبد العال
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أحالت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم "محمد.ص"، 38 سنة، (عامل)، إلى فضيلة المفتى؛ لاتهامه بقتل والده، وشقيقه، 5 سنوات، وزوجة والده، بقرية قلفاو بدائرة مركز سوهاج، وتحديد جلسة اليوم الأول من دور شهر مارس للحكم.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر عام 2019 عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد باقتحام شاب منزل والده وإطلاق النار عليه، مما نتجت عنه وفاته و2 آخرين.

وعلى الفور انتقل اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد أحمد ضاحى، مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مقتل صابر. م. ع. ق، 65 سنة، عامل بمعهد قلفاو الأزهرى، وزوجته ناهد. م.ا، 38 سنة، موظفة بالرى، ويوسف. ص. م. ع، 5 سنوات، نجلهما، ووجدت الجثامين الثلاثة مسجاة بالأرض ومصابين بطلقات نارية بالصدر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ص"، 38 سنة، ويقيم بناحية قلفاو دائرة المركز، وأن المتهم قام باقتحام شقة والده بالطابق الثالث، وركل الباب وكسره وعند خروج والده فى حالة فزع أطلق النار عليه بالصدر وكذلك زوجة والده وكذلك شقيقه ولاذ بالفرار.

أشارت التحريات إلى أن المتهم سيئ السمعة والسير والسلوك، ومتهم فى العديد من قضايا السرقة ودائم المطالبة لوالده بالأموال، وسرق الدراجة البخارية الخاصة بوالده قبل ذلك، وأن هناك خلافات عائلية متكررة بينه وبين والده.

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