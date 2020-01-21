اكتشاف أول إصابة بفيروس «كورونا» في تايوان

أعلنت السلطات في تايوان، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" - الذي يصيب الجهاز التنفسي - على الجزيرة، في ظل مخاوف واسعة من الانتشار السريع للسلالة الجديدة من الفيروس، والتي بدأ ظهورها مؤخرا في مدينة "ووهان " وسط البلاد، وتسببت في مقتل ستة أشخاص حتى الآن - وفق تقارير إعلامية.وذكرت صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" الصينية عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات الصحية، أفادت بأن سيدة تبلغ من العمر" 55 عاما " بدت عليها أعراض الإصابة بـ"التهاب الرؤوس " الذي يسببه الفيروس، بعد عودتها إلى تايوان قادمة من "ووهان"، حيث وضعت في الحجر الصحي بأحد المستشفيات فور وصولها مطار تايوان الدولي.وحسب الصحيفة، فقد أصيب أكثر من ثلاثمائة شخص حتى الآن في الصين -غالبيتهم في "ووهان " ومناطق أخرى من مقاطعة هوباي- بالسلالة الجديدة من الفيروس، من بينهم 15 شخصا من الطواقم الطبية، كما لقي ستة أشخاص حتفهم متأثرين بإصابتهم.وقال هوانج وانج-تينج، الطبيب بمركز "قيادة الأوبئة " في تايون - في مؤتمر صحفي: إن السيدة ظهرت عليها أعراض حُمّى في الحادي عشر من يناير الجاري، فيما أعلن وزير الصحة التايواني تشين شيه-تشانج، أن أحدا من أفراد عائلة المريضة لم يظهر عليه أية أعراض، مشيرا إلى وضع 46 شخصا كانوا على مقربة منها في الطائرة التي أقلتها، تحت الملاحظة الطبية.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعتقد العلماء أن الفيروس بدأ الانتشار في القطط، فيما أوضح تشونج نان شان، قائد فريق الخبراء المكلف من الحكومة الصينية لمتابعة الأمر، إن الانتشار الجغرافي لحالات العدوى في "ووهان " تشير إلى ارتباطات وثيقة بين الوباء وسوق محلية للأطعمة البحرية.وأعلنت السلطات الصينية، أن السلالة الجديدة من "كورونا " تنتقل بين البشر، وليس من الحيوانات للبشر فقط، كما كان معلنا في السابق، مما يثير مخاوف، مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يسافر خلاله الكثير من الصينيين.