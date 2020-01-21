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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فيل يتجول فى أحد الفنادق فى سريلانكا (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:46 م
فيل يتجول في أحد
فيل يتجول في أحد الفنادق في سريلانكا
وكالات
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صورت سائحة فيلًا ضخمًا يتجوّل في بهو فندق في سريلانكا، بكل هدوء وسكينة وكأنه معتاد على الأمر، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر الفيل وهو يتجول بشكل هادئ فى أرجاء الفندق.

وكتبت مغردة: أن الفيل كان يتجول بلطف وهدوء في أرجاء الفندق، ويحمل الفيل اسم "ناتا كوتا".

وتفيد تقارير بأنه يتردد على فندق "جاتونج يلا" على الساحل الجنوبى لسريلانكا، لهذا فهو معتاد على الأمر ولا يحطم أي شىء داخل الفندق.

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