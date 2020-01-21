السفارة الأمريكية فى ليبيا تدعو لاستئناف العمليات النفطية فورًا

عبرت السفارة الأمريكية في ليبيا عن "قلق عميق" إزاء وقف عمليات استخراج وتصدير النفط في البلاد، وقالت، في تغريدة على "تويتر": "يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور".جاء ذلك بعد أيام من إقدام قوات موالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، على إغلاق أبرز موانئ النفط الواقعة في شرق البلاد، بحجة رفض استخدام النفط "لتمويل الإرهاب"، وذلك في إشارة إلى إرسال تركيا مقاتلين لمساندة حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس "غرب" مقرًا.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أعلنت الأحد، أن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميًا خلال أيام، في حال استمر إغلاق المنشآت النفطية في البلاد.