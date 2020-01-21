«الصفدى» يبحث مع « الحلبوسى» آخر المستجدات فى المنطقة

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الخطوات التي يقوم بها البلدان لزيادة التعاون والتنسيق ترجمة للعلاقة الأخوية التاريخية التي تربطهما، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وسبل تخفيض ما شهدت من تصعيد.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الصفدي، شدد خلال اللقاء، على موقف المملكة الثابت في الوقوف إلى جانب العراق والحفاظ على سيادته واستقراره، وتكريس النصر الكبير الذي حققه على العصابات الداعشية وإسناده في مسيرة إعادة البناء.وأكد الحلبوسي تثمين المواقف الأردنية الثابتة التي يؤكدها الملك عبدالله الثانى فى إسناد العراق، وشدّد على الحرص على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.