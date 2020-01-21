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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن ينقذ مواطنًا حاول إشعال النيران فى نفسه بأسيوط

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:36 م
الأمن
الأمن
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن أسيوط فى إنقاذ أحد المواطنين حال محاولته الانتحار بإشعال النيران بنفسه.

تبلغ لمركز شرطة الغنايم، بقيام مزارع بالصعود أعلى برج معدنى، وبحوزته "قداحة، كمية من البنزين" فى محاولة منه لإشعال النيران بنفسه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وأمكن التواصل الفعال مع المواطن، وتم احتواؤه وإثناؤه عن الانتحار وإقناعه بالنزول، حيث قرر إقدامه على الانتحار لمروره بظروف نفسية سيئة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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