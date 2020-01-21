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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

البرنامج الثقافي الكامل لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، غدًا الأربعاء، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، للعام الثاني على التوالي.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، قد تفقدت صباح اليوم الثلاثاء، الترتيبات النهائية لافتتاح الدورة 51 من معرض الكتاب، وتابعت سير عملية التجهيزات بالقاعات وأجنحة العرض المختلفة والأماكن المخصصة للفعاليات الثقافية والفنية وورش العمل وغيرها.

يذكر أن الدورة الـ51 من معرض الكتاب تقام تحت شعار «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع» بمشاركة 40 دولة، وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف، واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام، وتضم 808 أجنحة عرض و900 دار نشر، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، فضلًا عن إقامة 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

ويستضيف معرض الكتاب هذا العام 38 دولة، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة إفريقية هى «السودان، غانا، تنزانيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، أريتريا، الصومال، نيجيريا».

وخلال السطور التالية.. ننشر البرنامج الكامل لأنشطة وفعاليات المعرض:

البرنامج الثقافي by medya dostor on Scribd

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