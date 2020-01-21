حقيقة إهدار صحة القليوبية 27 مليون جنيه

أوضحت مديرية الصحة بالقليوبية حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من منشورات تتهم فيها مديرية الصحة بالقليوبية بالتعاقد على توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة بقيمة 27 مليون جنيه متهمين مديرية الصحة بالفساد الإداري غير حقيقي.وأضافت المديرية، في بيان لها اليوم، أنه يتم حصر مستشفيات التكامل التي من الممكن إضافة خدمات علاجية لها في العام المالي اللاحق، وذلك نظرًا لاستحداث خدمات علاجية في العام المالي الجديد كمستشفى سندبيس التكاملي يتم حصرها لأنه من المقرر عمل مجموعة حضانات بها في العام المقبل.وأشارت إلى أنه في حالة عدم إدراجها ضمن بنود العقد، وتم عمل مجموعة حضانات بها فيما بعد يرفض المورد توريد أغذية لها، وبالتالي يتم وضعها في بنود العقد.أوضح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن عملية التوريد تتم طبقًا للقوانين المنظمة واللائحة التنفيذية ويتم إجراء المناقصة والاسنتاد بالأمر المباشر كما هو منصوص قانونيًا، ويتم محاسبة المتعهد على ما يتم توريده فعليًا حسب التفريدات والمطالبات الواردة من المستشفيات والوحدات بعض النظر عن المكتوب بالعقد.وأوضح أنه يتم إدراج مستشفيات التكامل بالمحافظة، والتي يبلغ عددها 7 مستشفيات ضمن الحصر تحسبًا لاستحداث خدمات علاجية بها خلال الفترة المقبلة لتلزم المتعهد بالتوريد لها في حالة استحداث تلك الخدمات.وأضاف الطباخ أن قيمة العقد الموقع بين مديرية الصحة بالقليوبية والشركة الموردة لتلك الوجبات تم توقيعه بمبلغ 27 مليون جنيه، وتلك العقود غير ملزمة بمعنى أنها تتعرض للزيادة أو النقصان حسب عدد الحالات، وهو أمر لا يمكن حسابه بالأرقام وفي النهاية المبلغ المصروف هو ثمن ما يتم توريده بالفعل.كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد قرر إحالة واقعة توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة إلى التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لكشف ملابسات الواقعة ومدى صحتها.وأضاف "الهجان" في تصريحات صحفية، أنه في حال ثبوت الواقعة ستتم إحالتهما فورًا إلى النيابة العامة، مؤكدًا أنه لا تستر على أي فساد داخل أي مؤسسة داخل المحافظة، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على الفاسدين، لافتًا إلى أنه فور صدور نتيجة التحقيق سيتم إعلانها للرأي العام.كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا منشورات تتهم فيها مديرية الصحة بالقليوبية بالتعاقد على توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة بقيمة 27 مليون جنيه متهمين مديرية الصحة بالفساد الإداري.