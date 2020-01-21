بلومبرج: مصر حصلت على استحسان المستثمرين الدوليين

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن الحكومة تتوقع أن تؤدي الإصلاحات المحلية إلى تحفيز الاستثمار الخاص، سواء وافقت على برنامج صندوق النقد الدولي غير المالي أم رفضته.وتابعت في حوار لها مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية: "ستتخذ الحكومة موقفها من البرنامج غير المالى قريبًا"، وذلك خلال حضورها القمة الإفريقية البريطانية التي تعقد في العاصمة لندن.وأضافت: "لقد حان وقت القطاع الخاص، من أجل العمل والنهوض بالاقتصاد".وأكدت الوكالة، أن الحكومة المصرية حصلت على استحسان المستثمرين الدوليين لتجاوزها الإصلاحات الصعبة، والمدعومة بحزمة قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والتي اختتمت في نوفمبر.وركز البرنامج الذي استمر لمدة 3 سنوات على إنعاش الاقتصاد، وقدم أسرع نمو في الشرق الأوسط والذي يتوقع الصندوق أن يتسارع إلى 5.9 ٪ في عام 2020.وأوضحت أن مصر تدرس التعاون مع صندوق النقد الدولي في برنامج غير مالي لطمأنة المستثمرين بأنها ستستمر في مسار الإصلاح.وأكدت السعيد أن اللجنة الاقتصادية هي التي تشرف على الخطط المحلية للمشاركة في برنامج الصندوق أم لا.وقالت إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن أي برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، لكنه سيكون "قريبًا".وتابعت: "بالنسبة لمعدلات الفقر، فإحصائيات عام 2018٠2019، شهدت تحسنًا كبيرًا لها، والتي سيتم إصدارها قريبًا".وستركز المرحلة التالية من إصلاح مصر على بناء القدرات والنمو المستدام، وذلك بشكل رئيسى من خلال تمكين القطاع الخاص، وفقًا للمسئولين وصندوق النقد الدولى.وأكدت الوكالة أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفع بالفعل فى الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث ارتفع بنسبة 66 % عن العام السابق، وذلك بفضل تدفقات الحقول الخضراء والإنفاق الرأسمالي في صناعة النفط.