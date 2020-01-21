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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المرتزقة» يخرقون الهدنة في ليبيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:28 م
جريدة الدستور
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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب، إن المرتزقة الذين أوصلتهم تركيا إلى طرابلس للقتال مع قوات الوفاق، قاموا بخرق الهدنة المتفق عليها؛ ما استوجب الرد والتعامل مع مصدر النيران.

وأضاف المحجوب- في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء: أن "المرتزقة السوريين، الذين أوصلتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس للقتال في صفوف قوات الوفاق، قاموا بخرق جديد للهدنة المتفق عليها وبادروا بإطلاق القذائف باتجاه وحدات الجيش المتمركزة بمحوري طريق المطار وأبوسليم؛ ما استوجب الرد والتعامل مع مصدر النيران، رغم التزام الجيش التام بالهدنة".

وأوضح أن هذه الخروقات المرتكبة من طرف مقاتلي الوفاق، دليل على أن الميليشيات المسلحة لم ترض بمخرجات مؤتمر برلين الأخيرة التي اتفقت عليها الدول والمنظمات المشاركة، ولن تلتزم بتنفيذها خاصة البند المتعلق بوقف إطلاق النار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) قد أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، لافتًا إلى مواصلة تركيا عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

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