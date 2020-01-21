الديوان الملكى السعودى يبحث الشئون الإنسانية فى اليمن

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية في اليمن، ليز جراندي، سبل تعزيز التعاون ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في اليمن.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا- خلال اللقاء- الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اليمن، فضلًا عن سبل دعم الأمن الغذائي وآليات ضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق ومحافظات اليمن دون استثناء، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال العام 2020.من جهته، أشادت ليز جراندي، بالمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لإسهامه المالي المهم الذي يقدمه للمنظمات الأممية العاملة في اليمن، مؤكدة أن ذلك محل تقدير المجتمع الدولي وامتنانه الواسع.