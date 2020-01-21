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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

‬بريطانيا تسعى لعلاقات ودية مع الاتحاد الأوروبى فى المستقبل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:25 م
جونسون
جونسون
وكالات
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قال المتحدث باسم بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تريد أن تقوم علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي على التعاون الودى.

جاء ذلك في معرض الرد على سؤال عن تقرير أشار إلى أنه من الممكن فرض غرامة على بريطانيا إذا خالفت بنود اتفاق تجاري في المستقبل.

وفي وقت سابق اليوم قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن خططًا قدمتها المفوضية الأوروبية أمس الإثنين أشارت إلى أن بريطانيا يمكن أن تقع عليها غرامة أو تخسر الدخول التفضيلى إلى السوق
الأوروبية إذا انتهكت بنود اتفاق حول علاقات الطرفين في المستقبل.

وقال المتحدث أيضًا إن الحكومة تسعى إلى رفض أي تعديلات يمكن أن يدخلها مجلس اللوردات على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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