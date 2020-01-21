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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

افتتاح أول مطعم جميع موظفيه من الروبوت فى الصين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:22 م
جريدة الدستور
ا ش ا
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أعلنت الصين عن افتتاح أول مطعم تتوفر فيه جميع الخدمات بواسطة الروبوت فى مدينة (دونجقوان) بمقاطعة (قوانجدونج) جنوبى البلاد.

ويستخدم المطعم الذي يحمل اسم (فودوم)- وفقًا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الثلاثاء- 46 نوعًا مختلفًا من الروبوتات التي تقدم خدمات وظيفية مختلفة، من بينها: الترحيب بالعملاء على الأبواب، وطهي الطعام، وصنع المشروبات وتقديم الطلبات لهم.

وذكرت الشبكة أنه يمكن لأجهزة الكمبيوتر الموحدة جعل الروبوتات تتحكم فى مذاق الطعام بشكل أفضل من البشر.

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