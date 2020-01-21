التحرى عن طائرات محظور تداولها بروض الفرج

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بطلب تحريات الأمن الوطني حول ضبط طائرتين محظور تداولهما مزودتين بكاميرات تصوير عالية الدقة، وحجز المتهم 24 ساعة.أكدت التحريات حيازة مندوب مبيعات لطائرات مُسيرة عن بعد، والتي تُستخدم في التصوير الجوي لاسلكيًا والمحظور تداولها بالبلاد لمخالفتها أحكام القانون، وقيامه بعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعُثر بحوزته على طائرتين مُسيرتين مزودة بكاميرات تصوير عالية الدقة وكارت ميموري لتسجيل مقاطع الفيديو المُصورة، جهازي تحكم عن بعد، مجموعة من الوصلات الخاصة بالتشغيل، بطاريتان للطائرة، جهاز كنترول للاتصال بالطائرة ونقل التصوير الجوى عبر شبكة الإنترنت.بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.