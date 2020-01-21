غدًا رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ51 لمعرض الكتاب

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.ويستمر المعرض حتى 4 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض، ويأتي المعرض تحت شعار "مصر إفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان، شخصية عام المعرض.