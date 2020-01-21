ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة فى 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 23 سفينة.وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه غادرت الميناء 804 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 45 ألفًا و19 طنًا من البضائع العامة، منها 161 سيارة نقل محملة بـ6 آلاف و917 طن قمح؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 27 ألفًا و194 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 87 ألفًا و976 طنًا.وأضاف البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6 آلاف و590 طن فوسفات، و9 آلاف و612 طن رمل، و18 ألف طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1600 طن خشب، و2023 طن زيت، و23.5 ألف طن قمح، و13 ألفًا و938 طن حديد، موضحا أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 180 حاوية مكافئة، وبلغت حركة الوارد من الحاويات 239 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 894 حاوية مكافئة.