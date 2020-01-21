مصرع شاب بعيار نارى بسبب خصومة ثأرية فى أسوان.. وفرار القاتل

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر خلافات ثأرية منذ 3 أشهر بين عائلتين، بقرية الضما بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان.تلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، إخطارًا يفيد بلفظ 'صدام.ع'، 25 سنة، أنفاسه الأخيرة، إثر طلق نارى، بسبب خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الضما بمركز كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مما أدى إلى وفاته مباشرة.على الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، للتحقيق بشأن الواقعة بالقرية المقيم بها.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف رجال الشرطة مجهوداتها للقبض على المتهم الهارب.