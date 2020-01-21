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د. محمد الباز
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صورة دينا الشربينى بإطلالة جذابة داخل سيارتها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:13 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت دينا الشربيني بإطلالة جذابة داخل سيارتها، واعتمدت على شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.

وكانت الفنانة دينا الشربيني، قد تراجعت عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس"، في موسم رمضان 2020، والذي عُرض الجزء الأول منه في الموسم الرمضاني الماضي.

يذكر أن دينا الشربيني تستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "يوم 13"، مع الفنان أحمد داود، وهو من إخراج وائل عبدالله، في ثاني تعاون سينمائي مع داود بعد فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة"، والرابع بشكل عام بعدما اشتركا معًا في بطولة مسلسلي "جراند أوتيل"، و"زي الشمس"، وذلك بعدما انتهت دينا من تصوير مشاهدها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع النجم كريم عبدالعزيز، وهو من إخراج أحمد الجندي.

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