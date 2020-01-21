السيسى يصل إلى قصر باكنجهام للقاء دوق كامبريدج

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عن وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر باكنجهام الملكي للقاء الأمير ويليام، دوق كامبريدج، ونجل ولي العهد، وذلك بعد الانتهاء من مقابلة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.وغادر الرئيس السيسي مقر مجلس الوزراء البريطاني عقب انتهاء المباحثات التي ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختتمت بمقر مجلس الوزراء البريطانى داونينج ستريت بعد ظهر اليوم.