البورصة تخسر 4.4 مليار جنيه عند الإغلاق وهبوط جماعى للمؤشرات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين على غالبية أسهم السوق.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه، لينهي تعاملاته عند مستوى 691.9 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 97. 0%، بما يعادل 134 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 13639 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 41. 0%، بما يعادل 2.19 نقطة خسارة ليسجل مستوى 527.8 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 415.46 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 133.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 15.7 ألف صفقة بيع وشراء.