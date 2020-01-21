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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

10 معلومات عن يوسف فوزي (إنفوجراف)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:26 م
يوسف فوزى
يوسف فوزى
دعاء عبد المقصود
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أثار الفنان يوسف فوزى، جدلًا كبيرًا بظهوره مؤخرًا من خلال أحد الفيديوهات للكشف عن وضعه الصحى، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش قبل 4 أعوام، مؤكدًا تجاهل الوسط الفنى له منذ إصابته بالمرض.

«الدستور» تستعرض خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن يوسف فوزى:

1- يوسف فوزى ولد فى 8 فبراير 1945 وهو ابن لأب مصري، وأم إنجليزية مصرية.

2- درس فى كلية التجارة جامعة القاهرة.

3- بدأ مسيرته الفنية من خلال دور صغير فى فيلم "اللعبة القذرة" عام 1981.

4- عمل مع نادية الجندى فى 6 أفلام.

5- قدم عملًا مسرحيًا واحدًا فى 2008 هو "الإسكافى ملكًا".

6- قدم 400 عمل درامى متنوعة.

7 - قدم أكثر من 450 عملًا سينمائيًا ما بين دور صغير وبطولة وضيف شرف.

8 - آخر أعماله مسلسل "ولى العهد" مع المخرج محمد النقلى عام 2016.

9- فى 2016 أصيب بمرض الشلل الرعاش.

10 - فى عام 2016 قرر الاعتزال نهائيًا عن التمثيل لعدم تمكنه من أداء عمله.



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