10 معلومات عن يوسف فوزي (إنفوجراف)

أثار الفنان يوسف فوزى، جدلًا كبيرًا بظهوره مؤخرًا من خلال أحد الفيديوهات للكشف عن وضعه الصحى، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش قبل 4 أعوام، مؤكدًا تجاهل الوسط الفنى له منذ إصابته بالمرض.«الدستور» تستعرض خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن يوسف فوزى:1- يوسف فوزى ولد فى 8 فبراير 1945 وهو ابن لأب مصري، وأم إنجليزية مصرية.2- درس فى كلية التجارة جامعة القاهرة.3- بدأ مسيرته الفنية من خلال دور صغير فى فيلم "اللعبة القذرة" عام 1981.4- عمل مع نادية الجندى فى 6 أفلام.5- قدم عملًا مسرحيًا واحدًا فى 2008 هو "الإسكافى ملكًا".6- قدم 400 عمل درامى متنوعة.7 - قدم أكثر من 450 عملًا سينمائيًا ما بين دور صغير وبطولة وضيف شرف.8 - آخر أعماله مسلسل "ولى العهد" مع المخرج محمد النقلى عام 2016.9- فى 2016 أصيب بمرض الشلل الرعاش.10 - فى عام 2016 قرر الاعتزال نهائيًا عن التمثيل لعدم تمكنه من أداء عمله.