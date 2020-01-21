10 معلومات عن يوسف فوزي (إنفوجراف)
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:26 م
دعاء عبد المقصودطباعة
أثار الفنان يوسف فوزى، جدلًا كبيرًا بظهوره مؤخرًا من خلال أحد الفيديوهات للكشف عن وضعه الصحى، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش قبل 4 أعوام، مؤكدًا تجاهل الوسط الفنى له منذ إصابته بالمرض.
«الدستور» تستعرض خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن يوسف فوزى:
1- يوسف فوزى ولد فى 8 فبراير 1945 وهو ابن لأب مصري، وأم إنجليزية مصرية.
2- درس فى كلية التجارة جامعة القاهرة.
3- بدأ مسيرته الفنية من خلال دور صغير فى فيلم "اللعبة القذرة" عام 1981.
4- عمل مع نادية الجندى فى 6 أفلام.
5- قدم عملًا مسرحيًا واحدًا فى 2008 هو "الإسكافى ملكًا".
6- قدم 400 عمل درامى متنوعة.
7 - قدم أكثر من 450 عملًا سينمائيًا ما بين دور صغير وبطولة وضيف شرف.
8 - آخر أعماله مسلسل "ولى العهد" مع المخرج محمد النقلى عام 2016.
9- فى 2016 أصيب بمرض الشلل الرعاش.
10 - فى عام 2016 قرر الاعتزال نهائيًا عن التمثيل لعدم تمكنه من أداء عمله.
«الدستور» تستعرض خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن يوسف فوزى:
1- يوسف فوزى ولد فى 8 فبراير 1945 وهو ابن لأب مصري، وأم إنجليزية مصرية.
2- درس فى كلية التجارة جامعة القاهرة.
3- بدأ مسيرته الفنية من خلال دور صغير فى فيلم "اللعبة القذرة" عام 1981.
4- عمل مع نادية الجندى فى 6 أفلام.
5- قدم عملًا مسرحيًا واحدًا فى 2008 هو "الإسكافى ملكًا".
6- قدم 400 عمل درامى متنوعة.
7 - قدم أكثر من 450 عملًا سينمائيًا ما بين دور صغير وبطولة وضيف شرف.
8 - آخر أعماله مسلسل "ولى العهد" مع المخرج محمد النقلى عام 2016.
9- فى 2016 أصيب بمرض الشلل الرعاش.
10 - فى عام 2016 قرر الاعتزال نهائيًا عن التمثيل لعدم تمكنه من أداء عمله.