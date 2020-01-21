حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتي عشان أبوسك»

في حديث مصور بين الفنانة داليدا والفنان عمر الشريف في ثمانينات القرن الماضي، بدأ عمر الشريف يذكرها بأول لقاء جمعهما سويًا، وهو اللقاء الذي نسيته داليدا بالكامل، وبدت في حالة صدمة مما يحكيه عمر الشريف، فاليوم الذي عاشه معها عمر الشريف ونسيته داليدا، كان في المقابل من أجمل أيام عمر الشريف معها.يقول عمر الشريف لداليدا "فاكر أول يوم شفتك كويس جدا، كنت عند منتج وكنت لسا عامل 3 أفلام، ولما دخلت لقيت بنت جميلة جدا، ومثيرة جدا جدا قاعدة معاه، اتكسفت لما شفتك، ومعرفتش أعمل ايه وبصتلك كتير من طرف عيني عشان استكشفك، ولما خرجتي سألت المنتج مين البنت دي؟ فقالي دي بنت إيطالية اكتشفتها، وبيتهيألي هيكون ليها مستقبل في مجال السينما، فقلت له :متعرفش تعرفني عليها؟ أنا عايز أخرج معاها فقالي أنا هعرفكم ببعض وأنت اتصرف، فانتي دخلتي تاني المكتب والمنتج عرفنا ببعض، وأنا عزمتك على العشاء، أنا أخذتني الجرأة أني أعزمك وأنتي وافقتي، وبعد العشاء وصلتك بيتك، وقبل ما تنزلي من العربية استعملت كل جاذبيتي، وقدرت أحصل على بوسة، وده كان شيء مدهش، عشان في الوقت دا الواحد يعرف ياخد بوسة مكانش شيء سهل أبداً زي دلوقت".وضحكت داليدا من سرد عمر الشريف لذكريات هذا اليوم، واحمرت وجنتاها وقالت له: "يعني قصدك احنا عاكسنا بعض وأنا نسيت".ورد عمر الشريف: "غالبا معجبتكيش بوستي"، وردت داليدا: "بجد معرفش. بما أني مش فاكرة، أنا أسفة، لكن في حاجة أنا معجبة بيها جدا فيك، أنت عملت حاجة كان نفسي أعملها أوي، كانت فيلم غنائي كوميدي، أنا عارفة أنك عملت فيلم مع باربرا سترايسند، FUNNY GIRL وأنا اللي مغنية لسا معملتش أي فيلم غنائي".فرد عليها عمر الشريف: "عارفة حاجة بعشقها فيكي.. حلاوة الميلودراما اللي فيكي، مش عارف ليه الناس مش بتحب كلمة ميلودراما وكلمة بتصدمهم، دي جزء من شخصيتنا كلنا كشرقيين وأنتي شرقية، وهي أننا بنبالغ دايما في رد الفعل أكتر من اللازم، شوفتي صداقتنا ومشاعرنا.. مشاعرنا بتبقى ضخمة وعميقة وده مدهش، دي حاجة مبهرة أنك تخلي اللي قدامك يحسوا بمشاعر عميقة".