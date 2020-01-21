ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

مرت الفنانة ماري منيب بحوادث عنيفة في حياتها على المستوى الاجتماعي، بعد أن طلقها زوجها فوزي منيب وتزوج عليها سرًا، إلى أن تزوجت زوج أختها لتربي أبناءها بعد وفاتها، إلى أن مرضت وتوفت بعد مرضها بأربعة أشهر عام 1969.

تزوجت الفنانة ماري منيب لأول مرة داخل قطار أثناء سفرها إلى الشام لتعمل في إحدى الفرق الغنائية، فتعرفت داخل القطار على فوزي منيب، وتبادلا الإعجاب، وبعد دقائق قليلة تزوجا داخل القطار.

علمت والدتها بهذه الزيجة، فعارضتها ووقفت ضدها، وحاولت إجبار فوزي منيب على تطليق "ماري"، لكنها فشلت.

سافرت ماري منيب رفقة زوجها فوزي منيب إلى لبنان، وعملا سويًا وحققا عوائد مالية كبيرة، لكن حدثت المفاجأة، وطلقها، بعد أن تزوج عليها سرًا من فنانة كانت تعمل معهما في نفس الفرقة اسمها نرجس شوقي.

توفت شقيقة ماري منيب وقتها، فقررت ماري منيب أن تتزوج من زوج أختها فهمي عبدالسلام، وأشهرت إسلامها عام 1937 في محكمة مصر الابتدائية، وأنجبت من "عبدالسلام" ولدين وبنت، وغيرت اسمها من ماري منيب ليصبح أمينة عبدالسلام.

