إلهام شاهين للنيابة: أنا ضمن المعنيين بالسب من ماجدة خير الله

استمعت نيابة العجوزة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم، لأقوال الفنانة إلهام شاهين، وأشرف زكي، نقيب الفنانين في البلاغ المقدم منهما ضد الناقدة ماجدة خير الله بتهمة السب والقذف.وجاء في أقوال الفنانة ونقيب الفنانين، أمام المستشار مهاب الصياد، وكيل أول النيابة، وبرئاسة المستشار جمال الجبلاوي، رئيس النيابة، أنهما كانا ضمن الوفد مع لفيف من الفنانين، ومن ضمن المعنيين بالعبارات المسيئة والسب والقذف.كان محامى أشرف زكي، نقيب الفنانين، تقدم ببلاغ ضد الناقدة ماجدة خير الله في اتهامها بسب وقذف الفنانين، عقب مباراة روسيا ومصر في كأس العالم.وجاء في البلاغ أن المشكو في حقها قامت بنشر عدة عبارات سيئة لجموع الفنانين على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقامت بتتويج هذه العبارات المسيئة والأسلوب المتدني، والذي يشكل سبًا وقذفًا وطعنًا في الأعراض، ولما كان ذلك وكان ما تقدم به المشكو في حقها يعد إهانة لفنانى مصر والمصريين، وظهورها يؤكد أن هناك مخططًا ومؤامرة مدفوعة الأجر.وقد أثارت المشكو في حقها الجدل، وأشاعت أن سبب خسارة الفريق القومي لكرة القدم بكأس العالم 2018 بروسيا هو الفنانون.