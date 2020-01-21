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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سمير صبرى يحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد فى «ذكرياتى»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:08 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء عبد المقصود
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صرح المخرج محمد تركي، أن النجم سمير صبري سيحتفل بعيد ميلاد نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، اليوم الثلاثاء، من خلال برنامج ذكرياتي المذاع على موجات إذاعة الأغاني.

وتتحدث نبيلة عبيد، خلال الحلقة عن مشوارها الفني والصعوبات التي واجهتها فى بداية مشوارها الفني، كما تكشف عن كواليس أول تعاون لها مع نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندى فى مسلسل "نساء من دهب".

وتبدأ النجمة نبيلة عبيد، والنجمة نادية الجندي، تصوير مشاهدهما الأولى ضمن أحداث مسلسل "نساء من دهب"، اليوم، فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت"نبيلة" و"نادية" قد سافرتا يوم الجمعة الماضي، إلى لبنان من أجل التحضير لبدء التصوير.

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى.

مسلسل "نساء من ذهب" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومن إخراج وائل إحسان.

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