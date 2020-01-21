بـ94 مليون جنيه.. مشروعات للحد من هجرة شباب أسيوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة محمد سلطان مدير منطقة الصعيد، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان عام المحافظة.جاء ذلك بحضور رميح عبد الحسيب رئيس الجهاز بأسيوط، لبحث سبل البدء في تنفيذ مشروعات تشغيل الشباب بتكلفة 94 مليون جنيه، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعم جهود التنمية بالقرى الأكثر احتياجًا.وأعلن محافظ أسيوط، عن دعمه لمبادرات تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعم جهود التنمية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا ومشرعات الإقراض الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا مخاطر وأضرار الهجرة غير النظامية على الشباب.ودعا إلى التعاون والتنسيق وتعزيز كافة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة من خلال التنمية الشاملة، مطالبًا بتنفيذ برامج ومشروعات تستهدف رفع الوعي وتحسين المستوى الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالمناطق المستهدفة والقرى الأكثر احتياجًا.كما استعرض اللقاء، دور الجهاز بالمحافظة ومشروعات التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة ودوره في تمويل المشروعات متناهية الصغر، لدعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وريادة الأعمال وبرامج تنمية المجتمع والمشروعات العامة.من جانبه، أكد محمد سلطان مدير منطقة الصعيد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دور الجهاز في تنفيذ مشروعات بمحافظة أسيوط، ضمن العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لتشغيل الشباب لرفع المستوى الاقتصادي وزيادة الوعي الاجتماعي وتأهيل وتدريب الشباب وإيجاد بدائل للهجرة من خلال توفير فرص العمل بالقرى الأكثر احتياجا.