رئيس «شبرا الخيمة» يعلق على ضبط «عربة الكارو»

قال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إنه بخصوص ما أثير فى السوشيال ميديا عن ضبط عربية كارو تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام بشارع ١٥ مايو بحى شرق شبرا الخيمة، فإن الواقعة تمت في إطار حملة لتنفيذ قرار يمنع سير العربات الكارو بالشوارع الرئيسية.وأضاف بكر، فى تصريحات صحفية، أن هذه العربات تقوم بإلقاء ردش المباني والقمامة على الرصيف فى منتصف الشارع، مشيرا إلى أنه تم التنبيه عليهم منذ شهرين بشكل متواصل بعدم الرمي فى الشوارع العمومية التى يشملها القرار، في ضوء تلقي الحي شكاوى كثيرة من سوء حالة النظافة فى الشوارع العمومية فقط بسبب هذه العربات.ولفت إلى أنه تم ضبط العربة أثناء الحملة المكبرة فى وجود سكرتير عام المحافظة وهي ليست العربية الوحيدة، بل تم ضبط أكثر من ٣٠ عربية وتم التنبيه عليها بعدم معاودة المخالفة.وأوضح بكر أن العربية المذكورة من منطقة الزرايب في الخصوص، أي خارج نطاق حى شرق شبرا الخيمة.