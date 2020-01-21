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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لابتزازه سيدة على «فيسبوك».. حبس صاحب مكتب عامين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:53 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صاحب مكتب استيراد وتصدير، بالحبس سنتين؛ لاتهامه بتهديد رئيسة أحد الأحزاب بالقتل وحصل منها على مبلغ 30 ألف جنيه، ونشر لها صور منافية للآداب بالتجمع.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب لعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، هيثم محمود بأمانة سر وائل عبدالمقصود، شريف محمد علي.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم "سعد. م"، هدد المجني عليها "جيهان. م"، برسائل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالقتل والابتزاز وطلب مبلغ مالي منها يقدر بـ30 ألف جنيه.

وتبين أن المتهم قذف المجني عليها ونشر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفها فيها بالانحراف الأخلاقي والسلوكي، وسبها علانية بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار وانتهك خصوصيتها بعد معالجة صور شخصية لها وفبركتها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

وقالت المجني عليها "جيهان. م" إنها تعرفت على المتهم من خلال "فيسبوك" حتى فوجئت بتعديل بعض صورها الشخصية المنشورة على هذا الموقع باستخدام البرامج وربطها بصور منافية للآداب وإعادة نشرها مصحوبة بعبارات تتضمن سبًا وقذفًا في حقها.

وأضافت أنه أرسل إليها عدة رسائل تتضمن تهديدًا بالقتل مصحوبًا بطلب الحصول على مبالغ مالية مقابل توقفه عن نشر مثل هذه الصور، وعقب حصوله على مبلغ 30 ألف جنيه استمر في التشهير بها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "شيرين. ر"، صديقة المجني عليها، وقالت إنها فوجئت بالمتهم يراسلها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلى الهاتف الخاص بها مطالبًا بإخطار المجني عليها بأنه سيقتلها ويشهر بها مطالبًا من المجني عليها مبلغ 30 ألف جنيه.

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