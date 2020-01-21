«المرتزقة» يفضحون الإخوان فى لندن.. رفعوا صور مرسى ثم دهسوها

لا يزال تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى حثيثًا لتشويه صورة مصر في الخارج بكل الأدوات التي تتاح أمامه، والعنصر الأبرز في هذه الجهود الخبيثة، اعتماده على مجموعة من المرتزقة.لم تنجح الجماعة في العام الأسود الذي تولّت فيه إدارة البلاد، فعملت على استهداف استقرارها والنيل من قياداتها عبر تزييف الحقائق والترويج للشائعات بغرض إثارة الفتنة.دلائل عدة ونماذج لا تُعد ولا تصحى تكشف زيف مزاعم أبواق الجماعة وأذرعها الفاسدة، التي تحتضنها دول داعمة للإرهاب، ولا تكن لمصر سوى كل حقد وكره، ويظهر ذلك جليًا في كل احتفال مصري بأي نجاح أو خطوة تتخذها مصر للأمام.فضائح عديدة لا تنقطع لهم آخرها في وقفتهم أمام السفارة المصرية في لندن بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لقمة «بريطانيا- إفريقيا» للاستثمار، فرددوا هتافات مسيئة ورفعوا صورًا للمعزول محمد مرسي.لكن اللافت في الأمر أنَّ أنصار «الجماعة» الذين تجمعوا للنيل من مصر، بعدما أنهوا وقفتهم ألقوا بالشعارات التي حملوها وصور «مرسى» على الأرض، ودهسوها بأقدامهم ثم ولوا.وكان ثروت الخرباوي، القيادي السابق بتنظيم الإخوان الإرهابي، قد كتب في كتابه «فتح مصر» أنَّ فكرة الوطن والأمن القومي لا قيمة لها في أدبيات جماعة الإخوان وليست من أهدافهم أو أولوياتهم، مستشهدًا بمقولة حسن البنا، مؤسس الجماعة: «يجب أن نصل إلى أستاذية العالم، والوطن وسيلة وليس غاية».وأضاف: «ومقولة مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين: طظ فى مصر، والإخوان فوق الجميع».