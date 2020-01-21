«الإنتاج الحربي»: صناعات عسكرية جديدة في 2020

قال محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن توطين الصناعة والتصنيع هو الهدف الرئيسي للوزارة، وليس التجميع، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك صناعات عسكرية جديدة خلال 2020.وأضاف محمد عيد بكر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن إضافة خطوط إنتاج في المصانع شيء هام، وسيكون هناك خط إنتاج لتصنيع العدادات الذكية الكهربائية أو للمياه والغاز بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.وأكد المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الوزارة ومصانعها والقطاع الخاص في كل مشروعاتها، حيث إن هناك تعاونًا بين الوزارة والوزارات الأخرى، كتعاون مع وزارة التموين فيما يتعلق بقواعد بيانات بطاقات التموين، وتعاون بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم.