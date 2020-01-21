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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عويضة
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اختتمت معاهد الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الأول، كما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية، امتحانهم في مادتي: اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع "خاص بالمعاهد النموذجية"، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم في مادتي: الثقافة الإسلامية، والجبر.

وقام قيادات المنطقة الأزهرية بزيارات لمتابعة سجلات حضور وانصراف الطلاب، والاطمئنان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، ومنع أي وسيلة للغش، والتشديد على عدم تواجد الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكيد على التزام الجميع بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتزام الطلاب بالزي والمظهر الذي يليق بالطالب الأزهري، وضرورة التواصل مع غرفة العمليات بديوان المنطقة؛ لسرعة حل المشكلات الطارئة.

وتفقد فضيلة الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية، لجنة معهد سموحة الابتدائي النموذجي، وتضم طلاب معاهد: سموحة والشهيد عبدالمنعم رياض ومسجد الفتح، ورافقه الشيخ صالح عبدالله، مدير الامتحانات، كما تابع سير العمل بكنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وتفقد الشيخ نشأت الصاوي، الوكيل الشرعي، لجنة معهد بنين الإسكندرية، وتضم طلاب معاهد: الإسكندرية، ومحمد رجب، وغيط العنب، والإمام الحسين.

كما تفقد إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي للمنطقة، لجنة معهد الشهيد وليد، وتضم طلاب معاهد: الشهيد وليد، ومسجد الصالحين، ولجنة معهد فتيات مكة المكرمة، وتضم طالبات معاهد: فتيات مكة المكرمة، وأحمد عرابي، ومحمود شلتوت، وفاطمة الزهراء، ومركزي توزيع أسئلة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بإدارة العامرية.

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