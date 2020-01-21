رئيس جامعة القناة: مصنع الأدوية «طفرة» لطلاب الصيدلة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيسة جامعة قناة السويس، أن هناك مشروعات إنشائية كبرى يتم العمل بها على قدم وساق وذلك لإتمام تجهيزها، والتى من المنتظر أن تحدث طفرة كبيرة بالجامعة، وهى مبنى مدرجات ومصنع الأدوية.جاء ذلك خلال تفقدها الأعمال الإنشائية لمدرجات بكلية الصيدلة ضمن مشروع إنشاء مصنع الأدوية التعليمى، وقام الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة، بشرح تفصيلي للمبنى الذى يقام على ثلاثة أدوار بمساحة ٢٢٠٠ متر، يضم الدور الأرضي مدرجين سعة المدرج ٢٥٠ طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى مصنع الأدوية الذى يقام على طابقين.وأكد الدكتور ياسر مصطفى، أنه سيتم عمل ثلاثة خطوط إنتاج، وأن هذا المصنع سيعمل بالنظام البريطانى فى مراقبة الجودة بحوائط زجاجية، وذلك حتى يتمكن الطلاب من مشاهدة ما يحدث داخل المصنع، متابعًا أن هذا المصنع يعد نموذج محاكاة للطلاب وتدريبهم، وذلك بهدف تأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل إلى جانب صيدلية تعليمية على دورين، ويضم المبنى مكاتب إدارية ومخازن أدوية.ومن جانبها، تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، معمل الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة، وذلك إيذانًا ببدء عمليات الصيانة بمعامل الجامعة، خلال إجازة نصف العام، استعدادًا للفصل الدراسى الثانى.