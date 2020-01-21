رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الرقابة الإدارية» تكشف معاقبة 23 متهمًا بالاتجار فى النقد الأجنبى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:42 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ضبطها تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي.

بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.

‏وأكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي، ‏وتمَّ تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونًا، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تمَّ عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة، وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية.

وأسفرت جهود الهيئة عن ضبط 23 متهمًا من إجمالي 27 متهمًا وحبسهم على ذمة التحقيقات.

‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وخلال منتصف عام 2019، أُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم 2 لسنة 2019 جنايات ‏اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة ٢٧ متهمًا.

‏وأصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام 2020 بأحكام رادعة لـ23 متهمًا بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي، ومدة 5 سنوات لـ14 متهمًا، ومدة 3 سنوات لـ5 متهمين ‏وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شكاوى وأخطاء فى امتحان «إنجليزى الإعدادية» بالقاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

مصادر: عزام التميمي ومعتز مطر متزوجان عرفيًا.. والظهور الإعلامي مقابل صمت الفتيات

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

أسرار المكفر الأعظم سيد قطب في فيلم وثائقي على DMC

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

شكاوى وأخطاء فى امتحان «إنجليزى الإعدادية» بالقاهرة

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتي عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتي عشان أبوسك»

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

منوعات

اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

صلاح «2013-2020».. 3 صور تكشف الفارق الهائل

اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

«الصحة البريطانية» تكشف طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

اليوم انطلاق الملتقى المصري للتحريك في دورته الثانية

اليوم الإعلان عن الفائزين بجائزة فاروق حسني للثقافة والفنون

«يوم وليلة».. حكايات الطيبة والفساد عند أم هاشم

ديوان «مقاطع من سفر الهروب» بقصر ثقافة بورسعيد