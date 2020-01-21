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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات بالعسيرات في سوهاج

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:38 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج برئاسة الرائد هيثم الحجيرى رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وبحوزتهم نصف كيلو من ذات المخدر بقصد الإتجار متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام تشكيلا عصابيا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة المركز.

وعلى الفور تم عرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة ضبط عناصر التشكيل متلبسين بالحرز والحيازة وتكليف فريق بحث برئاسة وقادها الرائد هيثم الحجيرى رئيس مباحث مركز شرطة العسيرات حيث أسفرت الجهود عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة من إلقاء القبض على عاملين وسائق من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية ويقميون بدائرة المركز أثناء استقلالهم سيارة أجرة "تاكسى"، وبحوزتهم (500 جرام لمخدر الحشيش - طبنجة - 5 طلقات لذات العيار – مبلغ مالى - 4 هاتف محمول) وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وأضافوا بحيازتهم السلاح النارى لاستخدامه فى نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.

جاءت عملية الضبط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والاتجار وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحد من عمليات ترويج المواد المخدرة وخطة المديرية فى هذا الشأن.

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