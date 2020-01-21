رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز عاطل متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:38 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حجز عاطل؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة بمنطقة التجمع الخامس لحين وصول التحريات الأمنية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "أسامة. م"، عاطل، اتهم بالانضمام لجماعة محظورة وعثر بحوزته على كتب وأوراق خاصة بالجماعة المحظورة.

وأنكر المتهم امتلاكه المضبوطات وانضمامه للجماعة المحظورة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط عاطل بحوزته كتب وأوراق خاصة بالجماعة المحظورة وتم اقتياده لقسم شرطة التجمع.

حرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شكاوى وأخطاء فى امتحان «إنجليزى الإعدادية» بالقاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

منذ حوالي 14 ساعة

فرنسا تحقق فى «مأدبة غداء» منحت قطر استضافة كأس العالم

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

أسرار المكفر الأعظم سيد قطب في فيلم وثائقي على DMC

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

شكاوى وأخطاء فى امتحان «إنجليزى الإعدادية» بالقاهرة

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتي عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتي عشان أبوسك»

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

منوعات

اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

صلاح «2013-2020».. 3 صور تكشف الفارق الهائل

اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

«الصحة البريطانية» تكشف طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

اليوم انطلاق الملتقى المصري للتحريك في دورته الثانية

اليوم الإعلان عن الفائزين بجائزة فاروق حسني للثقافة والفنون

«يوم وليلة».. حكايات الطيبة والفساد عند أم هاشم

ديوان «مقاطع من سفر الهروب» بقصر ثقافة بورسعيد