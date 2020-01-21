حجز عاطل متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حجز عاطل؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة بمنطقة التجمع الخامس لحين وصول التحريات الأمنية.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "أسامة. م"، عاطل، اتهم بالانضمام لجماعة محظورة وعثر بحوزته على كتب وأوراق خاصة بالجماعة المحظورة.وأنكر المتهم امتلاكه المضبوطات وانضمامه للجماعة المحظورة.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط عاطل بحوزته كتب وأوراق خاصة بالجماعة المحظورة وتم اقتياده لقسم شرطة التجمع.حرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.