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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هشام آمنة: 26.3 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية في البحيرة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:35 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء جابر - ولاء جمال
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قال هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات التنموية، ومنها مصنع إنتاج الألواح الخشبية في إدكو، ومسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وغيرها من المشروعات التي تستهدف زيادة الاستثمارات، وكذلك توفير فرص العمل المختلفة التي تستهدف كافة الفئات والأعمار.

وأضاف آمنة خلال كلمته، في لقاء وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن بعدد من سيدات محافظة البحيرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة البحيرة، أن تكلفة المشروعات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية في البحيرة بلغت نحو 26.3 مليار حنيه، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا عددُا من المشروعات بالتعاون مع مختلف الجهات.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة القوى العاملة سيتم إطلاق ملتقى توظيفي خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه تم توفير قرابة 25 ألف فرصة عمل خلال ملتقيين سابقين.

وأوضح أن اختيار البحيرة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "مراكب النجاة"، شرف للمحافظة، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة لتوعية الشباب والمواطنين من الرجال والسيدات من مخاطر هذه الظاهرة.

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