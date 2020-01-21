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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تنفيذ حملات كبرى لمكافحة القوارض بالمحافظات

«الصحة»: تحديث خريطة الترصد الحشري لنواقل الأمراض في 23 محافظة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:32 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تحديث الخريطة الحشرية لنواقل الأمراض في مصر باستخدام نظام "GIS" في ٢٣ محافظة، وتنفيذ حملتين كبرتين لمكافحة القوارض، بالإضافة إلى السيطرة على مسببات نواقل الأمراض بالمحافظات.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تنفيذ خطط للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة في محافظة القاهرة.

وأشار مجاهد إلى دعم جميع مديريات الشئون الصحية بالمبيدات وأدوات الترصد الحشري وملابس الوقاية الشخصية.

وأضاف أنه تم دعم مديريات الصحة بـ ٥٧ جهاز ضباب محمل على سيارة لمكافحة الحشرات الطائرة، وفرق للترصد الحشري، والانتهاء من إنشاء وتجهيز معمل حشري لإجراء اختبارات PCR.

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