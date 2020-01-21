الدقهلية توقع بروتوكولًا مع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء

وقع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة اللواء محمد عبد المنعم عبد الحافظ، الأمين العام للمجلس.وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والطبية والدعم المعنوي وكل الخدمات لأسر الشهداء والمصابين.وأضاف محافظ الدقهلية، أن البروتوكول يهدف إلى توفير العلاج اللازم للمصابين وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم من خلال المراكز والمستشفيات التابعة للمجلس وصرف كل أنواع العلاج اللازم.وأشار محافظ الدقهلية، إلى حرصه الشديد والحكومة على توفير كل احتياجات أسر الشهداء والمصابين، مؤكدا أنهم قدموا لمصر أرواحهم ودماءهم الزكية في سبيل الوطن ومهما قدمنا لن نوفيهم حقهم، ورعايتهم واجب علينا.ومن جهته، قال الأمين العام للمجلس، إنه جار التوسع في افتتاح مكاتب إقليمية على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات المجلس، للحد من مشقة وعناء السفر للقاهرة، وأن المجلس بصدد افتتاح مركز خدمات متكامل لرعاية أسر الشهداء والمصابين مجهز بـ3عيادات طبية وصالة علاج طبيعي وقاعة استقبال بالنظام الآلي.وأعرب الأمين العام للمجلس، عن خالص شكره للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على الدعم والمساندة للمجلس في توفير كامل أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين.