رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الدقهلية توقع بروتوكولًا مع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:14 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الدقهلية - عمرو الحوتى
طباعة
وقع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة اللواء محمد عبد المنعم عبد الحافظ، الأمين العام للمجلس.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والطبية والدعم المعنوي وكل الخدمات لأسر الشهداء والمصابين.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن البروتوكول يهدف إلى توفير العلاج اللازم للمصابين وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم من خلال المراكز والمستشفيات التابعة للمجلس وصرف كل أنواع العلاج اللازم.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى حرصه الشديد والحكومة على توفير كل احتياجات أسر الشهداء والمصابين، مؤكدا أنهم قدموا لمصر أرواحهم ودماءهم الزكية في سبيل الوطن ومهما قدمنا لن نوفيهم حقهم، ورعايتهم واجب علينا.

ومن جهته، قال الأمين العام للمجلس، إنه جار التوسع في افتتاح مكاتب إقليمية على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات المجلس، للحد من مشقة وعناء السفر للقاهرة، وأن المجلس بصدد افتتاح مركز خدمات متكامل لرعاية أسر الشهداء والمصابين مجهز بـ3عيادات طبية وصالة علاج طبيعي وقاعة استقبال بالنظام الآلي.

وأعرب الأمين العام للمجلس، عن خالص شكره للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على الدعم والمساندة للمجلس في توفير كامل أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

منذ حوالي 18 ساعة

مصادر: عزام التميمي ومعتز مطر متزوجان عرفيًا.. والظهور الإعلامي مقابل صمت الفتيات

منذ حوالي 8 ساعات

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ 37 دقيقة

طوارئ في مطار القاهرة.. والسبب «كورونا القاتل»

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

أسرار المكفر الأعظم سيد قطب في فيلم وثائقي على DMC

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

شكاوى وأخطاء فى امتحان «إنجليزى الإعدادية» بالقاهرة

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

منوعات

اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

صلاح «2013-2020».. 3 صور تكشف الفارق الهائل

اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

«الصحة البريطانية» تكشف طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

اليوم الإعلان عن الفائزين بجائزة فاروق حسني للثقافة والفنون

«يوم وليلة».. حكايات الطيبة والفساد عند أم هاشم

ديوان «مقاطع من سفر الهروب» بقصر ثقافة بورسعيد

«جماليات الأصالة والتجديد في الشعر العربي» بثقافة السويس