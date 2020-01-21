ضبط تشكيل عصابى يتاجر فى الحشيش بسوهاج

نجح ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، فى ضبط تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة بهدف الاتجار.أكدت التحريات قيام عاملين وسائق بالاتجار فى المواد المخدرة، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة "تاكسى"، وبحوزتهم "500 جرام لمخدر الحشيش، طبنجة، 5 طلقات لذات العيار، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة".بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وأضافوا بحيازتهم السلاح النارى لاستخدامه فى نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.