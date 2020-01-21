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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طوارئ في مطار القاهرة.. والسبب «كورونا القاتل»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:10 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدي
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كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن إعلان حالة الطوارئ، والاستنفار القصوى، للكشف على الركاب القادمين من دولة الصين، عقب انتشار فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في تلك الحالات، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تكشف على الركاب القادمين من دولة الصين، سواء على متن الرحلات الجوية المنتظمة أو الشارتر، عن طريق أجهزة ارتفاع درجة الحرارة عن بُعد والتي تستخدمها إدارة الحجر الصحى بالمطار.

وأشار المصدر إلى أنه عند اكتشاف أي حالة مصابة بفيروس كورونا الخطير، الذى يؤدي إلى الوفاة، تتم إحالتها مباشرة إلى مستشفى الحميات بالعباسية لتلقي العلاج العلاج المناسب، مشددًا على عدم اكتشاف أي حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الآن بالمطار.

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