ضبط 9 أطنان أسماك مهربة بقيمة جمركية مليوني جنيه

نجح رجال قطاع الموانئ والمنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في إحباط تهريب 9 أطنان أسماك عبر ميناء سفاجا البحرى.عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أسفرت أعمالها عن ضبط 9 أطنان أسماك مهربة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة للقانون.بمواجهة المستخلص الجمركي نفى علمه بواقعة التهريب، وأفاد باقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.وتقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ مليون واثنين وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار برئاسة اللواء جمال عبدالباري مساعد أول وزير الداخلية، العرض على النيابة للتحقيق.