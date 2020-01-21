بدء امتحان «فيزياء أولى ثانوي» ورقيًا

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان الفيزياء، ورقيًا، بنظام الكتاب المفتوح، وذلك وفقًا لجدول المواعيد المعلن رسميًا من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم عقد الامتحان من الساعة 1 ظهرًا حتى 2:30 ظهرًا.ويخوض ٦٠٧ آلاف طالب وطالبة الامتحانات، حيث تُجرى الاختبارات مركزيًا على مستوى الإدارات.أما عن مواصفات الورقة الامتحانية الخاصة بمادة الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي تم إعدادها بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، فيتكون امتحان الفيزياء من 20 سؤالًا كلها عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد.وسمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميًا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.