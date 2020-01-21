تفاصيل الجناح المصرى المشارك بمعرض «الفيتور» بإسبانيا

تشارك وزارة السياحة والآثار بوفد رفيع المستوى من القطاع السياحي، برئاسة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولي للسياحة والسفر الفيتور «FITURE» والمقرر افتتاحه غدًا الأربعاء بالعاصمة الإسبانية مدريد وسيستمر حتى يوم 26 يناير الجاري.ومن جانبها، أكدت غادة شلبي أهمية مشاركة الوزارة في هذا المعرض الذى يعتبر أحد أهم ثلاثة معارض دولية حول العالم، واصفة المشاركة المصرية بالفرصة الكبيرة لتعزيز الوجود المصري على الخريطة السياحية الدولية والاتصال المباشر مع القائمين علي صناعة السياحة والطيران في العالم.وأضافت نائبة وزير السياحة والآثار، أنه سيتم أيضًا على هامش افتتاح المعرض عقد عدة لقاءات مهنية مكثفة مع عدد من منظمي الرحلات المهتمين بالسوق المصرية، وشركات السياحة والطيران العاملين في السوق الإسباني، مما يعمل على تفعيل السياسة الترويجية للوزارة للمقاصد السياحية المصرية، وتحسين الصورة الذهنية لها، مما سيعمل بدوره علي دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن معرض FITUR يعد ثالث أهم تجمع سياحي عالمي بعد بورصة برلين ولندن، وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية، سواء في شبه جزيرة إيبريا أو أمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أن مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على الوجود في المحافل والمعارض الدولية المختلفة باعتبارها أداة للترويج الفعال لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحة المصدرة للسياحة.وتم تصميم الجناح المصري بالمعرض على هيئة معبد فرعوني بألوان حديثة مزود بأعمدة عليها كتابات هيروغليفية، وذلك دعمًا وترويجًا لمنتج السياحة الثقافية، وبما يتناسب مع اتجاهات السائح الإسباني المهتم بالسياحة الثقافية.وخلال فعاليات المعرض سيتم تسليط الضوء على المتحف المصرى الكبير والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، وذلك من خلال تخصيص شاشة ضخمة بالجناح المصري لعرض فيلم وثائقي عن أعمال بناء المتحف وتجهيزه تمهيدًا لافتتاحه، بالاضافة إلى الاستعانة بتكنولوجيا الهلوجرام لعرض قناع الملك توت عنخ آمون وكرسي العرش الخاص به.ويتضمن الجناح المصري شاشات عرض على الجوانب الخارجية للجناح المصري لعرض أفلام ترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، كما سيضم أيضًا مسرحًا بخلفية صورة العازفات حتى يتمكن رواد الجناح من التقاط الصور التذكارية لهم، بالإضافة إلى الاستعانة بفرقة موسيقية لعزف موسيقى الهارب والكمان.يذكر أن الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام تبلغ مساحته حوالى 310 أمتار مربعة بموقع متميز على المدخل الرئيسى مباشرة للصالة المخصصة لدول الشرق الأوسط والملحقة بصالة أوروبا، سيشارك في الجناح المصري هذا العام حوالى 31 مشتركًا يمثلون 10 فنادق و20 شركة سياحية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.